Bilecik'te 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulandı
Bilecik'in Vezirhan beldesinde akaryakıt istasyonu önünde yapılan YKN uygulamasında 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulandı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Bilecik'te 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde akaryakıt istasyonu önünde YKN uygulaması kapsamında 14 personelin katılımıyla arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamada 2 astsubay, 3 jandarma uzman çavuş, 1 KOM timi, 1 komando unsuru ve 1 köpek unsuru görev aldı. Yapılan kontrollerde 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulanırken, 858 MPTS sorgusu yapıldı.
Öte yandan, uygulama sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı