Bilecik'te 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde akaryakıt istasyonu önünde YKN uygulaması kapsamında 14 personelin katılımıyla arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamada 2 astsubay, 3 jandarma uzman çavuş, 1 KOM timi, 1 komando unsuru ve 1 köpek unsuru görev aldı. Yapılan kontrollerde 758 şahıs ve 221 araç sürücüsü sorgulanırken, 858 MPTS sorgusu yapıldı.

Öte yandan, uygulama sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı