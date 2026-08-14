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Bilecik'te 7 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 7 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Bilecik'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. P. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. P. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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