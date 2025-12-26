Bilecik'te binanın 6. katında yangın çıktı

Bilecik'te 7 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın 6'ncı katında İ.S. isimli şahsın kiracı olarak oturduğu dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevrenin dumanla kaplandığını fark eden apartman ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK