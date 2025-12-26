Haberler

Bilecik'te binanın 6. katında yangın çıktı

Bilecik'te binanın 6. katında yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir apartmanın 6. katında çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'te 7 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın 6'ncı katında İ.S. isimli şahsın kiracı olarak oturduğu dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevrenin dumanla kaplandığını fark eden apartman ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti