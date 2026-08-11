Bozüyük'te 64 Vatandaşa Dolandırıcılık Uyarısı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşları bilgilendirdi. 64 vatandaşa KADES, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verilirken, genel güvenlik kuralları ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri anlatıldı, broşürler dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 64 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde 64 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Ekipler ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirirken, konuya ilişkin broşürler dağıttı.