Bilecik'te 300 Bin Liralık Kaçak Parfüm Operasyonu

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 bin liralık kaçak parfüm ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, M.O. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutulmayan parfümleri İstanbul'dan Bilecik'e getirerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan el koyma kararının ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliye ait bir koliye el konuldu. Kolide yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olduğu değerlendirilen 107 adet gümrük kaçağı, sahte ve faturasız parfüm ele geçirildi. Parfümlerin aralarında Gucci, Boss, Lacoste, Giorgio Armani, Giorgio, Chloé, Dior, Victoria's Secret, Kenzo ve Tom Ford gibi dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı