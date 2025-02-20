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Bilecik'te 3 Gün Kaybolan Kadın Bulundu

Bilecik'te 3 Gün Kaybolan Kadın Bulundu
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Bilecik'in Kozpınar köyünde akli dengesi yerinde olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay, 3 gün boyunca kayıp kaldıktan sonra bir boş evde bulundu. Jandarma ve diğer ekipler, arama çalışmaları sonucunda Çay'ı aileine teslim etti.

Bilecik'te 3 gündür kayıp olan kadın köyde boş bir evde bulundu.

Bozüyük ilçesinde bağlı Kozpınar köyünde akli dengesi yerinde olmayan Fatma Çay (49), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber anılamadı. Çay'ı bulmak için jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Fatma Çay'ın köyde boş bir evde saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafında bulunan Fatma Çay ailesine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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