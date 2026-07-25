Bilecik’te 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te 'Basit yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca araması olan şahıslara yönelik bir çalışma düzenlendi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dereboyu Köyü'nde 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.K. adlı şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı