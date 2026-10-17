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Bilecik'te 20 noktadaki jandarma denetiminde aranan 4 şahıs yakalandı

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Bilecik'te 20 noktadaki jandarma denetiminde aranan 4 şahıs yakalandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Aranan Şahıslar Uygulaması' kapsamında 20 ayrı noktada denetim yaptı. Denetimlerde 21 okul çevresi kontrol edilirken bin 258 şahıs ve 876 araç sorgulandı, aranan 4 şahıs yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 4 aranan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Uygulaması' çerçevesinde denetim yaptı. Uygulama kapsamında 20 ayrı noktada kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde 21 okul çevresi kontrol edilirken, bin 258 şahıs ve 876 araç sorgulandı. Çalışmalara toplam 175 personel katılırken, uygulama kapsamında aranan 4 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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