Bilecik'te 2 grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Şerifpaşa Camii mevkiinde 20 kişilik 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan 2 grup Şadırvan Mevkiinde tekrar karşı karşıya gelince bu sefer bıçaklar çekildi. Yaşanan bıçaklı kavgada Oğuzhan G. ve Yunus D. batın bölgesinden bıçaklandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına aldıkları öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz akşam da Bilecik'te bir işyerinde 2 kişi bıçaklanırken, başka bir olayda da çıkan kavgada 1 kişi hastanelik olmuştu. - BİLECİK