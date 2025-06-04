Bilecik'te 2.926 Bedelli Asker Yemin ve Terhis Töreni Düzenlendi

Bilecik'te 2.926 Bedelli Asker Yemin ve Terhis Töreni Düzenlendi
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Bilecik'te temel eğitimlerini tamamlayan 2.926 bedelli asker için düzenlenen yemin ve terhis töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene Bilecik Valisi ve il protokolü katıldı.

Bilecik'te temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 926 bedelli asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, sancak geçişiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaların etrafında sıralanarak yemin etti. Yemin töreni sırasında duygusal anlar yaşanırken, aileler çocuklarını gururla izledi. Törenin ardından bedelli askerlik hizmetini tamamlayan yükümlüler terhis edildi.

Yetkililer, askerlerin eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, törenin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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