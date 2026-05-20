Bilecik'te uyuşturucudan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Günyurdu köyünde yakalandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine jandarma ekipleri ilçeye bağlı Günyurdu köyüne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK