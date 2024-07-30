Bilecik'te 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı