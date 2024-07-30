Bilecik'te 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan B.Ç. isimli şüpheli, Küplü köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheli B.Ç., ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 14 ayrı suçtan 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 14 ayrı dolandırıcılık suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan B.Ç. isimli şüpheli, düzenlenen operasyon ile Küplü köyünde yakalandı. Yakalanan şüpheli B.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK