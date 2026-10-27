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Bilecik polisi 110 öğrenci ve 180 veliye okul saldırılarını, siber zorbalığı anlattı

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Bilecik polisi 110 öğrenci ve 180 veliye okul saldırılarını, siber zorbalığı anlattı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY kapsamında 110 öğrenciye ve 180 veliye okul saldırılarını ve siber zorbalığı anlattı. Eğitimlerde nihilizm, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet de ele alınırken öğrenci ve velilerin risklere karşı farkındalığının artırılması hedeflendi.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarla öğrencilerin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 110 öğrenciye, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda ise 180 öğrenci velisine bilgilendirme yapıldı.

Güvenli internet kullanımı anlatıldı

Eğitimlerde son dönemde yaşanan okul saldırılarının yanı sıra nihilizm, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları üzerinde duruldu. Çalışmalarla öğrencilerin ve velilerin karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Görmezden gelme, fark et; geç kalmadan harekete geç' mesajıyla tehlikelerin erken fark edilmesinin ve gerekli durumlarda harekete geçilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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