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Bilecik Osmaneli'de rampadan geri kaçan traktörde 2 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli'de rampadan geri kaçan traktörde 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde rampayı çıkan traktörün geri kaçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te rampadan çıkan traktörün geri kaçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 14 DT 286 plakalı traktör sürücüsü Haşim Ü., bir rampayı çıktığı esnada aracın geri kaçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Ü., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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