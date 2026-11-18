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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü mevkiinde, Pamukova-İznik yolu üzerinde meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 41 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada tırda yolcu olarak bulunan A.A.Ö. yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdehalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı