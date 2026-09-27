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Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak köyünde vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak köyünde vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
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İnhisar'daki Tarpak köyünde jandarma, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve önlemleri anlattı. Evlerde ziynet bulundurulmaması, kendini hakim, savcı, polis, jandarma, banka personeli olarak tanıtanlara itibar edilmemesi ve şüpheli durumda 112'yi aramaları istendi.

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Evlerde değerli ziynet eşyalarının bulundurulmaması konusunda da uyarılarda bulunuldu. Kendisini hakim, savcı, polis, jandarma veya banka personeli olarak tanıtıp para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Vatandaşlara ayrıca dolandırıcılık olaylarında izlenecek ihbar süreci hakkında bilgi verilirken, köyde konuya ilişkin bilgilendirici afiş de asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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