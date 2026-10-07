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Bilecik İnhisar'da alkollü sürücünün aracı devrildi, ehliyetine 6 ay el konuldu

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Bilecik İnhisar'da alkollü sürücünün aracı devrildi, ehliyetine 6 ay el konuldu
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Bilecik'in İnhisar ilçesi Akköy Köyü mevkiinde alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücünün 1,80 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyetine 6 ay el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan alkollü sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarken, ehliyeti 6 ay el konuldu.

Kaza; Bilecik'in İnhisar ilçesine Akköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre karayolunda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü O.Y. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak, devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralanırken, şahsın 1,80 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulup idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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