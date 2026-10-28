Bilecik İl Jandarma Komutanlığı okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor

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Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçlarının denetimi, trafik kurallarına uyulması ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması konularına yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı