Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrenci servis araçları ve trafik kuralları da ele alındı; okul çevrelerindeki çalışmaların süreceği belirtildi.

Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçlarının denetimi, trafik kurallarına uyulması ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması konularına yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı

Balık tutmak için solucan ararken servet buldular
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör