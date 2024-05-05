Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan Trafik Denetimleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik ekipleri tarafından Bilecik genelinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde, sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara güvenli yolculukla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtildi. - BİLECİK