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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasıyla Tehlikeleri Önlemeye Devam Ediyor

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında metruk binalar ile umuma açık yerler, sokaklar, park ve bahçelerde çalışma yapıyor. Vatandaşların huzuru adına yürütülen çalışma ile oluşabilecek tehlikelerin önüne geçiliyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında metruk binalar ile umuma açık yerler, sokaklar, park ve bahçelerde çalışma yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması devam ediyor. Uygulama çerçevesinde umuma açık yerler, metruk binalar, sokaklar, park ve bahçeler düzenli olarak kontrol ediliyor. Vatandaşların huzuru adına yürütülen çalışma ile oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilirken, uygulamanın projenin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Bilecik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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