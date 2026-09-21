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Bilecik İl Jandarma ekipleri, gaziler ve aileleriyle buluştu; sağlıkları iyi

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Bilecik İl Jandarma ekipleri, gaziler ve aileleriyle buluştu; sağlıkları iyi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde ikamet eden gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Buluşmalarda gazilerin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alındı; görüşmelerde ihtiyaçlarının bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gaziler ile bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilde ikamet eden gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda gazilerin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alındı. Görüşmelerde gazilerin ve ailelerinin herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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