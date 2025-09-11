Bilecik Hamsu Köprüsü Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Bilecik Valiliği, ayaklarında toprak kayması gerçekleşen Hamsu Köprüsü'nde güvenlik riski oluşturabilecek bir durum tespit edildiğini, Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bilecik Hamsu Köprüsü'nde yürütülmekte olan yapım ve onarım çalışmaları sırasında diğer ayak üzerinde güvenlik riski oluşturabilecek bir durum tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla köprü çift yönlü olarak araç trafiğine geçici süreyle kapatılmıştır. Karayolları ekipleri, yolun en kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürmektedir. İlerleyen saatlerde yolun açılması hedeflenmektedir. Köprüde gerekli inceleme ve çalışmalar süratle devam etmekte olup, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı. - BİLECİK