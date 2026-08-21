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Bilecik emniyetinde aylık değerlendirme toplantısı

Bilecik emniyetinde aylık değerlendirme toplantısı
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Bilecik’te kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda Bilecik genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirilirken, mevcut uygulamalar ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, il genelindeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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