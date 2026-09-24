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Bilecik Bozüyük'te yapılan operasyonda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Bilecik Bozüyük'te yapılan operasyonda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Bilecik Bozüyük'te bir iş yeri ve deposunda yapılan kaçakçılık operasyonunda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca boş makaron, elektronik sigara, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir iş yeri ve iş yerine ait depoda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 108 bin 380 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 600 adet boş makaron, 34 adet elektronik sigara, 20 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 50 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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