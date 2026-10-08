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Bilecik Bozüyük'te üzerinde bonzai ve metamfetamin çıkan 1 şüpheli yakalandı

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Bilecik Bozüyük'te üzerinde bonzai ve metamfetamin çıkan 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin çalışmasında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bonzai ile metamfetamin ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalandı, işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.

'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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