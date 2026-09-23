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Bilecik Bozüyük'te polis, kıraathanelerde 42 vatandaşa güvenlik broşürü dağıttı

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Bilecik Bozüyük'te polis, kıraathanelerde 42 vatandaşa güvenlik broşürü dağıttı
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Bilecik Bozüyük'te polis, kıraathanelerdeki vatandaşlara evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı. Çalışma kapsamında 42 vatandaşa broşür dağıtıldı, polis farkındalık çalışmalarının sahada sürdüğünü belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından kıraathanelerde bulunan vatandaşlara broşür dağıtılarak güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren kıraathanelerde vatandaşlara evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında 42 vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Öte yandan, polis ekipleri toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek güvenlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgilendirme çalışmalarının sahada sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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