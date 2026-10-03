Bilecik Bozüyük'te operasyonda metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1 ikamet ile 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi. Çalışma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise ikamet sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı