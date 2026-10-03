Haberler

Bilecik Bozüyük'te operasyonda metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te operasyonda metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ikamet ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı, metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu bulundurmaktan yakalanırken, ikamet sahibi şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1 ikamet ile 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi. Çalışma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise ikamet sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke