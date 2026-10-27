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Bilecik Alpagut köyünde traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı

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Bilecik Alpagut köyünde traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı
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Bilecik'in Alpagut köyü mevkiinde orman yolunda seyreden traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan sürücü, acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Bilecik'te orman yolunda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Alpagut köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki traktör, orman yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.E., hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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