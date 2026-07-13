Biga'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Biga ilçesi Gümüşçay yolu yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı