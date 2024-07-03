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Biden, TV Düellosundaki Başarısızlığını Yurt Dışı Seyahatlerine Bağladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile gerçekleştirdiği TV düellosundaki başarısızlığından yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile gerçekleştirdiği TV düellosundaki başarısızlığından yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği televizyon tartışmasındaki performansına yönelik eleştiriler sürüyor. Virginia eyaletinin McLean bölgesindeki bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Biden, Trump'la karşılaşmasının "iyi gitmediğini" kabul etti. Biden, "En iyi gecem değildi. Ama gerçek şu ki çok zekice davranmadım. Tartışmadan önce yaklaşık 100 saat diliminden geçerek birkaç kez dünyayı gezmeye karar verdim. Çalışanlarımı dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyordum. Bu bir mazeret değil ama bir açıklama" dedi.

Biden, 5- 9 Haziran'da Fransa'ya, 13-15 Haziran'daki G7 Liderler Zirvesi için İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. ABD başkanı daha sonra 15 Haziran'da Los Angeles'ta seçim için bağış toplama etkinliğine katılmış, ertesi gün ise Washington'a geçmişti. Biden, Camp David'deki başkanlık konutunda 6 gün boyunca 27 Haziran'da yapılacak TV düellosuna hazırlanmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın tartışma sırasındaki performansındaki aksaklıkların soğuk algınlığından kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Biden'ın performansı tartışmalara neden olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan adayı Donald Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere TV düellosu gerçekleştirmişti. Canlı yayınlanan ve 90 dakika süren program boyunca Biden'ın zaman zaman dikkatini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması demokratlar arasında endişeye yol açmıştı. İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden'ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Donald Trump tartışma sonrası Virginia'da gerçekleştirdiği seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Sahtekar Joe Biden, tüm haftayı Camp David başkanlık konutunda dinlenerek ve dersine çalışarak geçirmesine rağmen, ne yaptığını bile bilmiyordu" şeklinde konuşmuştu. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Donald Trump Joe Biden 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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