Biçme Makinesinden Sıçrayan Kıvılcım Yangına Neden Oldu: Operatör Gözaltında

Bilecik'te, çıkan kıvılcımın yangına sebep olduğu biçme makinesinin operatörü gözaltına alındı.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 jandarma asayiş timi, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, biçme makinesiyle çalışan Ercan K. yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturmanın Orman İşletme Şefliği tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı