Tarladaki hasat sırasında biçerdöverin çıkardığı yangın, köyde bekletilen su tankeriyle söndürüldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde hasat sırasında biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, köyde hazır bekletilen su tankeri sayesinde büyümeden söndürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde hasat sırasında biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, köyde hazır bekletilen su tankeri sayesinde büyümeden söndürüldü.
Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Kavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.'ye ait ekin tarlasında hasat sırasında biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangın, Kavak köyünde tarla yangınlarına karşı hazır bekletilen su tankerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçraması önlendi. - BURDUR