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Bıçaklı saldırıda yaralanan polis memuru Erzincanlı

Bıçaklı saldırıda yaralanan polis memuru Erzincanlı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişinin polis ekibine saldırması sonucunda sırtından bıçak darbesi alarak ağır yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un Erzincanlı olduğu öğrenildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişinin polis ekibine saldırması sonucunda sırtından bıçak darbesi alarak ağır yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un Erzincanlı olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 Ekim 2024 günü Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yaralı vaziyette yakalanmış olup, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Olayda yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un Erzincanlı olduğu öğrenilirken ailesinin haberi alır almaz Erzincan'dan yola çıkarak Konya'ya gittikleri belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Topuz erzincan Selçuklu Güvenlik 3-sayfa Konya Polis

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