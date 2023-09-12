Bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da yaşanan olayda, tartışma sonucu göğsünden bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli yakalandı ve ifadesinde kendini savunduğunu söyledi.

BURSA'da yolda yürürken tartıştığı İ.D. (38) tarafından göğsünden bıçaklanan Nazım Kahraman (38), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan İ.D.'nin ifadesinde, "Olay öncesi bir taksici ile tartışıyordum. Bu sırada tanımadığım bu kişi gelip bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda kendisiyle tekrar karşılaşınca kavga ettik" dediği belirtildi.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Nazım Kahraman ile yolda yürürken yanına gelen İ.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.D., belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı. Yaralı halde 2'nci Vatan Caddesi'ndeki bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye, sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Kıraathanede bulunanların tepkisi üzerine şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazım Kahraman, gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kahraman, yapılan tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

PARKTA YAKALANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğini belirledikleri İ.D.'yi Yıldırım ilçesindeki bir parkta yakaladı. Suçunu itiraf eden İ.D.'nin ifadesinde, "Olaydan önce bir taksiciyle tartışıyordum. Bu sırada maktul geldi ve bizi ayırmaya çalıştı. Ben de bizi ayırmasına sinirlendim. Yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Kendimi savunmak için belimden çıkardığım bıçağı rastgele savurunca ona isabet etti" dediği öğrenildi.

İ.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.