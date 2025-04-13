Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı

Yargıtay cezaları onadı! Çetin Doğan dahil 6 komutana hapis yolu

Bıçaklanan Genç Araçla Kaçarken Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki A.K., kan kaybı nedeniyle aracıyla kaza yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçaklanan genç aracıyla kaçarken kaza yaptı

SAMSUN - Samsun'da bıçaklı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki genç, aracına binip kaçarken bacağını hissetmeyince kaza yaptı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(26), G.H.'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak sağ bacağının dizinin üst kısmından yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmak isteyen A.K. çok kan kaybettiği için ağağını hissetmeyince aracıyla Polatlı Bulvarı'nda yoldan çıkıp orta refüjden karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bıçaklandığı ve çok kan kaybetti tespit edilen A.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan G.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.