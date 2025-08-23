Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti

Adana'da bir kadın, eline bıçak alıp 10 yaşındaki kızını kovalamaya başladı. Can havliyle annesinden kaçıp sokağa çıkan kız ağlayarak yardım istedi. Çevredekiler kadını durdurmaya çalışırken, kızın feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yavuzlar Mahallesi'nde Ayşegül Y. (35) isimli kişi,eline bıçak alıp 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi kovalamaya başladı. Küçük kız can havliyle sokağa kaçıp yardım isterken, sinir krizi geçirdiği düşünülen genç kadın bir türlü sakinleşmedi.

KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler hemen yardıma koştu. Bir adam araya girerek küçük kızı korurken, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı.

BIÇAKLI ANNEYİ BİR TÜRLÜ DURDURAMADILAR

Gözyaşları içinde annesinden kaçan küçük kızın feryatları sokağı inletti. Kadını bir türlü sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motoruna bindirerek oradan uzaklaştırdı. Olay bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE GÖZALTINDA, KÜÇÜK KIZ KORUMAYA ALINDI

Adresi tespit eden polis ekipleri, ikamete giderek anne Ayşegül Y'yi gözaltına aldı. E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı.

Yorumlar

289dycjtg9:

11 yaşındaki çocuktan ne istersin be kadın çocuk nasıl korkuyor yavrum annelerde bunu yaparsa dışardaki zihniyet ne yapnaz

Kainat ve Yokluk:

Biri birimizi öldürmemeliyiz. Bıçaklamamalıyız. Bir sıkıntımız var ise.. serin bir yerde uzanıp biraz uyumalıyız. Biri birimizi bıçaklarsak.. kainat düzgünce yokluğa kaybolamaz. Bir şeyler yanlış gider. Hep yokluk muş ancak kainat şans eseri var olmuşdur. Kainat ın içinde huzur olmalıki.. tekrar yokluğa kaybolabilsin.

Osmanlı torunu:

Cennet kolay değil cehennem lüzumsuz değil

Kobayashi Besiktas:

Çocuk, abuk subuk yorumlar yapmayı bırak artık git beynini geliştir

ibrahim narinç:

Köyün delisi bu arkadaşımız mi

Kainat ve Yokluk:

Atasözü derki .. Kusursuz İnsan Yokdur... Peki eğer kusursuz insan yok ise.. kim kime nasıl deli diyebilir ki ? kusurlu bir insan başka bir kusurlu insana .. SEN KUSURLUSUN.. diye bilir mi ? Saçma olur eğer derse. Yani uzun lafın kısası.. kimse kimseye DELİ dememeli. Pisikolojik .. dememeli. Çünkü hiç kimse kusursuz olamıyor. Sadece kusursuz birisi başka birisine kusurlusun diyebilir. Ancak kusursuz hiç bir şey YOK kainat în içinde.

MUSTAFA ÖZDEMİR:

Başlığı görünce Adana dedim çok şükür yanılmadık.

yunussbayern:

Gayyip tek sebebi

Kainat ve Yokluk:

Erdoğan abimiz yeni bir YASA oluşturmalı. Her Türk vatandaşına ..ucu sivri olmayan bir meyve bıçağı vermeli .. Diğer bıçakları ise YASAKLAMALI.

