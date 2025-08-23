Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti
Adana'da bir kadın, eline bıçak alıp 10 yaşındaki kızını kovalamaya başladı. Can havliyle annesinden kaçıp sokağa çıkan kız ağlayarak yardım istedi. Çevredekiler kadını durdurmaya çalışırken, kızın feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yavuzlar Mahallesi'nde Ayşegül Y. (35) isimli kişi,eline bıçak alıp 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi kovalamaya başladı. Küçük kız can havliyle sokağa kaçıp yardım isterken, sinir krizi geçirdiği düşünülen genç kadın bir türlü sakinleşmedi.
KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU
Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler hemen yardıma koştu. Bir adam araya girerek küçük kızı korurken, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı.
BIÇAKLI ANNEYİ BİR TÜRLÜ DURDURAMADILAR
Gözyaşları içinde annesinden kaçan küçük kızın feryatları sokağı inletti. Kadını bir türlü sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motoruna bindirerek oradan uzaklaştırdı. Olay bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANNE GÖZALTINDA, KÜÇÜK KIZ KORUMAYA ALINDI
Adresi tespit eden polis ekipleri, ikamete giderek anne Ayşegül Y'yi gözaltına aldı. E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı.