Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı - Haberler

Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da banka müdürünün odasına bıçakla çıkan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi

Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs: "Sayın savcıma konuşacağım be susmam hakkımı kullanmak istiyorum"

ANTALYA - Antalya'da yanında bulunan bıçak ile banka müdürünün odasına giren şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir süre sonra gözyaşlarını tutamayan şahsın, "Sayın savcıma konuşacağım, susmam hakkımı kullanmak istiyorum. Benim banka soyma ile işim yok" sözleri ise dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir banka içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bankaya gelen Said G. adına havale para geleceğini belirterek görevlilerden parasını istedi. Şahsın hesabını kontrol eden banka çalışanları bir para girişi olmadığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar ile tartışan şahıs, bir süre sonra banka müdürünün odasına çıktı. Şahsın yanında bıçak olduğunu gören banka müdürü, panik butonuna bastı.

Polis tarafından etkisiz hale getirilince, gözyaşlarını tutamadı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı elinde bulunan bıçak ile etkisiz hale getirdi. Şahıs bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Bıçak ve çakmak polis ekipleri tarafından poşete konularak gözaltına alınan şahıs ile birlikte karakola götürüldü.

"Sayın savcıma konuşacağım"

Karakola götürülen şahsın, "Ben birisine bıçak çektim ise kamera kayıtlarına bakın abi. Ben bıçağı çıkarttım. Sayın savcıma konuşacağım be susmam hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

Öte yandan şahsın banka soygunu mu yapmaya geldin sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Hayır ne bankası? Benim banka soyma ile işim yok."