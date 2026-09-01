Beyşehir'de 3 ayrı kaza: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerindeki bir fabrika önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.C. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü P.C. yaralandı.

İkinci kaza ise Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerindeki muayene istasyonu kavşağında yaşandı. Seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Ş.O. ile yaya A.C. yaralandı.

Bir diğer kaza da Beyşehir ilçe merkezindeki Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletin karıştığı kazada sürücü B.U. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı