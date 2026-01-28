Haberler

Beyşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Beyşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası ve bir araç yangını sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Kazalar ilçe merkezinde ve Beyşehir-Konya kara yolunda gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaşanan üç ayrı trafik kazaları ve araç yangınıyla hareketli ve zaman zaman korku dolu anlar yaşandı.

İlçe merkezi ile Beyşehir- Konya kara yolunda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Beyşehir-Konya kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil Çukurağıl Mahallesi mevkiinde çarpıştı, araçlardan birisi yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Akşam saatlerinde ise kazalar ilçe merkezinde peş peşe yaşandı. Hacıarmağan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı. Bir diğer trafik kazası Hacıakif Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaların ardından bu kez araç yangını paniğe neden oldu. Atatürk Caddesi, Sanayi yolu üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangına müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Farklı kazalarda yaralanan toplam 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu