Beyşehir'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan F.O. idaresindeki 34 DK 1845 plakalı otomobil ile E.Ş. yönetimindeki 42 ASF 268 plakalı otomobil Orman kavşağında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 42 ASF 268 plakalı otomobil KGYS panosuna çarptıktan sonra refüj üzerinde devrilip yan yatarak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA