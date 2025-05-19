Beyşehir'de Orman Yangınlarına Karşı Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir'de Orman Yangınlarına Karşı Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak yangın ekipleri için iş başı eğitimleri gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü, yangın tatbikatları ve ekipman kontrolleri ile yangın riskine karşı önlemler alıyor.

Konya'da zengin orman varlığı ile dikkat çeken Beyşehir ilçesinde yaz mevsiminin yaklaşması ve orman yangınlarında riskli dönemin başlaması ile birlikte harekete geçen orman teşkilatının yürüttüğü eğitim çalışmaları da devam ediyor.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü bu çerçevede 2025 yılı yangın ekipleri iş başı eğitimlerini gerçekleştirdi. Seydişehir yolu üzerindeki Genek deposunda yürütülen eğitim çalışmasında yangın söndürme arazözleri ile ilk müdahale araçlarının da son kontrolleri yapıldı, yangın tatbikatları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan paylaşımda, orman yangınıyla mücadele için Beyşehir'de de artan araç, ekipman ve personel sayısıyla ormanın kahramanlarının muhtemel yangınlara karşı güçlü ve hazır durumda olduğu belirtilerek, "İnanıyoruz ki, yeşil vatanda çıkabilecek yangınları hep birlikte önleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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