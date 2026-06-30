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Kaza sonrasında dili boğazına kaçan çocuğu vatandaş kurtardı

Kaza sonrasında dili boğazına kaçan çocuğu vatandaş kurtardı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğunun dili boğazına kaçtı, bir vatandaşın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik dolu anlarda dili boğazına kaçan küçük çocuk, bir vatandaşın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı.

Kaza, Beyşehir'in en işlek güzergahlarından olan Antalya Caddesi üzerinde Vuslat Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak yaralanırken, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü de düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı çocuğun yardımına koştu. Bu sırada çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden çevredekiler müdahale etmeye çalışırken, torunuyla birlikte parkta bulunan bir vatandaşın soğukkanlı müdahalesi sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine gelen bir doktor da ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun yanından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsünü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, acil servisteki ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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