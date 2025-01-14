Beyşehir'de Jandarma Baskınında Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince belirlenen bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, Beyşehir ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişinin iş yerinde yasal olmayan şekilde silah tamiri yaptığı belirlendi. Belirlenen adrese yapılan baskın sonrası yapılan aramada seri numarasız 2 adet 9 mm çapında tabanca, 17 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 31 adet 9 mm çapında kurusıkı fişeği, 24 adet farklı marka, çap ve seri numaralarda yivsiz av tüfeği, 20 adet farklı marka, çap ve seri numaralarda yarı mamül av tüfeği ele geçirildi. İş yerinde bulunan 1 kişi ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA