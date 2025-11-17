Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Yabancı Uyruklu Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatta asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşattan düşme vakasının ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zemin kattaki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu F.H.'yi (29) bulunduğu yerden çıkartarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Yaralı şahsın arkadaşlarının polis ekiplerine 3. kattan asansör boşluğuna düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA