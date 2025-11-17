Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Yabancı Uyruklu Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatta, 5 kat yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Olay, Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşattan düşme vakasının ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zemin kattaki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu F.H.'yi (29) bulunduğu yerden çıkartarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Yaralı şahsın arkadaşlarının polis ekiplerine 3. kattan asansör boşluğuna düştüğünü söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA