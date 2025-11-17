Haberler

Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Yabancı Uyruklu Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatta, 5 kat yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı inşaatta asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşattan düşme vakasının ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zemin kattaki asansör boşluğuna düşen Suriye uyruklu F.H.'yi (29) bulunduğu yerden çıkartarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Yaralı şahsın arkadaşlarının polis ekiplerine 3. kattan asansör boşluğuna düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.