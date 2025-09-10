Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Beytepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. (33) inşaatta çalışırken binada bulunan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.H., ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğunda uzun süre devam eden çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA