Beyşehir'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 33 yaşındaki işçi M.H., yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Beytepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. (33) inşaatta çalışırken binada bulunan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.H., ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğunda uzun süre devam eden çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
