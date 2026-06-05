Beyşehir'deki iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, ilçe merkezinde Antalya Caddesi Anıt Alanı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Diğer kaza ise Atatürk Caddesi Adliye Sarayı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada A.A., D.A. ve G.Ü. yaralandı. Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı