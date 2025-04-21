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Beyşehir'de Hayvan Pazarında Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

Beyşehir'de Hayvan Pazarında Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki hayvan pazarında çıkan kavgada 59 yaşındaki M.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 59 yaşındaki M.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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