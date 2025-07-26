Beyşehir'de Bisikletliye Otomobil Çarpması: Ağır Yaralı

Beyşehir'de Bisikletliye Otomobil Çarpması: Ağır Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bisikletli A.E., yol kenarında F.Ö. yönetimindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak'tan Beyşehir yönüne giden bisikletli A.E.'ye (44) Karadiken Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında F.Ö. yönetimindeki 44 LC 215 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten savrulan A.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.E., acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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