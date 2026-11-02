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Beyrut'ta havai fişek deposundaki yangın patlamalara yol açtı, kontrol altına alındı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Metn'de havai fişek deposunda çıkan yangın patlamalara yol açtı. Sivil Savunma Direktörlüğü ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını, ilk belirlemelere göre yaralanma olmadığını ve incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Lübnan'da havai fişek deposunda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Metn'de bir binanın giriş katında bulunan havai fişek deposunda çıkan yangın patlamalara neden oldu. Korku ve paniğe neden olan patlamalar, çevredekiler tarafından görüntülendi. Lübnan Sivil Savunma Direktörlüğü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ve depodaki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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