Beypazarı'nda ahşap evde yangın

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beypazarı Zafer Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahşap bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

500

