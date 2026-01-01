Beypazarı'nda ahşap evde yangın

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beypazarı Zafer Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahşap bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA